Concurso de estatal tem 100 vagas e salários até R$ 19,6 mil; veja

As provas serão aplicadas em Salvador, no Rio de Janeiro e em São Paulo

As inscrições vão até 17 de março no site www.idcap.org.br. A taxa de inscrição varia de R$ 100 a R$ 150. As provas serão aplicadas no dia 27 de abril, pela manhã, em Salvador, no Rio de Janeiro e em São Paulo.>