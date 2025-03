VOTE!

Enquete BBB 25: Diego, Vilma ou Vinícius, quem deve ser eliminado no Paredão?

Os três brothers estão na berlinda e aguardam a decisão do público

O 12º paredão do BBB 25 foi formado na noite deste domingo (30). Com a semana modo turbo, em poucas horas houve eliminação, Prova do Líder e a formação de mais uma berlinda, colocando Diego, Vilma e Vinícius para disputar a permanência na casa na reta final do jogo. >