1ª personagem negra da Turma da Mônica estará em ação gratuita no Shopping da Bahia

Crédito: Divulgação

Milena, a primeira personagem negra da Turma da Mônica, estará neste sábado (22) em evento gratuito e aberto ao público no Shopping da Bahia. Na ação, as crianças participam de sessão de fotos, interação e bate-papo com a personagem Milena e também com Mônica e Magali.



Serão três sessões, distribuídas entre o período da manhã e da tarde, sendo elas: 11h, 15h e 17h, na Praça Newton Rique, no 2º piso do empreendimento, ao lado do parquinho infantil interativo Turma da Mônica - Super Força HQ. O acesso ao evento acontece por ordem de chegada, com vagas limitadas por sessão.

A ação vai proporcionar o encontro das crianças soteropolitanas com as personagens adoradas da Turma da Mônica, especialmente a Milena, que adora cantar e dançar, e permitirá que os pequenos se sintam representados pela personagem da turminha mais amada do país.

“É muito bacana ver que uma marca que atravessou gerações e tem muitos fãs, inclusive adultos, vem atualizando sua narrativa em favor da inclusão e equidade.”, reflete Thays Leitão, gerente de marketing do Shopping da Bahia. “Nós não poderíamos deixar de trazer essa experiência para os nossos clientes e suas famílias, afinal ela se casa muito bem com os nossos valores enquanto organização. Já estou ansiosa por esse encontro no sábado.”, completa.

Parque infantil

O Shopping da Bahia também recebe, até o dia 3 de setembro, o Parque da Turma da Mônica - Super Força HQ, ao lado do local onde vai acontecer o evento. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria no local por R$ 40 para 30 minutos de na atração. As opções de diversão incluem pula-pula, piscina de bolinhas e outras opções de aventuras que possibilitam a exploração dos 4 elementos da natureza: ar, água, fogo e terra.

Serviço

O que: Encontro com as personagens da Turma da Mônica

Quando: 22 de julho, sábado, 11h/15h/17h

Onde: Praça Newton Rique, no 2º piso do Shopping da Bahia