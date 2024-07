LITERATURA

10ª edição do Flicafé acontece nesta sexta e sábado no Shopping Itaigara

Acontece nesta sexta (26) e sábado (27), a partir das 15h, a 10ª edição do Flicafé no Shopping Itaigara. O evento conta com uma programação cultural que inclui lançamento de cordel e livros, contação de histórias, acolhimento infantil e sarau com microfone aberto, no 2º piso do empreendimento, com entrada gratuita.