PIORA

24h após alta, Virginia Fonseca preocupa fãs ao retornar para hospital

“Eu sumi ontem, porque eu vim para o hospital, gente. É que ontem eu continuei inchando muito. Eu estava tomando um antialérgico, mas eu continuava inchando. E aí eu comecei a sentir dificuldade para engolir. E a gente ficou com medo. Então, a gente teve que ir pro hospital. E aí, meu dermatologista falou que tipo de alergia que era e que com o antialérgico que ele ia me passar, eu não poderia voltar para casa”, disse.