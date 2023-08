26 anos atrás: Scheila Carvalho recorda concurso para ser dançarina do É O Tchan

A dançarina Scheila Carvalho, de 49 anos, relembrou nesta sexta-feira (4) sua participação no concurso da morena do É O Tchan. A disputa aconteceu em 1997, e mudou a vida a famosa.



Há 26 anos, a morena ganhava a competição para fazer parte do grupo ao lado da loira, Carla Perez, que já era bastante famosa na época. O concurso foi extinto naquele mesmo ano, mas deixou um legado para muita gente.



"Um misto de sentimentos que me fizeram ter certeza que se tiver amor, não existe sonho impossível. Com certeza essa é uma data importante na minha vida e que eu não poderia deixar de compartilhar aqui com vocês que me acompanham fielmente por todos esses anos", escreveu Scheila no Instagram.