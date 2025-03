sua diversão

3 livros infantis que abordam a representatividade feminina

A identificação com personagens literários pode ter grande impacto no desenvolvimento da mulher

Na esfera literária, as mulheres representam a maioria do público leitor. É o que aponta a pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil”, realizada pelo Instituto Pró-Livro em 2024: 49% do público leitor brasileiro é composto por mulheres e 44%, por homens.Dado que o hábito da leitura é predominantemente feminino, é essencial que temas relacionados ao protagonismo da mulher e à igualdade de gênero sejam retratados também na literatura e, principalmente, desde a infância. >