sua diversão

5 estreias do Prime Video em março de 2025

O catálogo do streaming ganha novos títulos de ação, aventura, romance e comédia

Portal Edicase

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 14:31

Produções de diferentes gêneros fazem parte das estreias do Prime Video em março Crédito: Imagem: eafaru | Shutterstock

Março chega com novidades no Prime Video, e as opções prometem prender a atenção de quem adora uma boa produção. Tem opções para rir, se emocionar, mergulhar em aventuras e até ficar vidrado na tela sem piscar. >

Seja para aproveitar um tempo sozinho, curtir com a família ou maratonar no fim de semana, os filmes e as séries deste mês trazem histórias envolventes e personagens que vão ficar na sua cabeça. Para saber o que vem por aí, confira, abaixo, 5 estreias! >

1. Queimando o Filme – 06/03

“Queimando o Filme” é uma comédia romântica que acompanha uma jovem pressionada pela família a encontrar o amor Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

Dirigido por Prarthana Mohan e estrelado por Simone Ashley, Hero Fiennes Tiffin e Anoushka Chadha,“Queimando o Filme”traz uma comédia romântica cheia de reviravoltas. A história acompanha Pia (Simone Ashley), uma jovem fotógrafa que se vê pressionada pela família a encontrar um marido. >

A situação se complica quando um guru amoroso prevê que ela conhecerá seu verdadeiro amor em até cinco encontros. No entanto, seu ex-namorado reaparece e bagunça todos os seus planos. O filme mistura romance , humor e autodescoberta em uma trama envolvente e divertida. >

2. Borderlands: O Destino do Universo Está em Jogo – 07/03

“Borderlands: O Destino do Universo Está em Jogo” é uma adaptação do famoso game que mistura ação, humor e um grupo improvável de heróis (Imagem: Reprodução digital | Prime Video) Crédito:

Baseado no famoso jogo da Gearbox Software, “Borderlands: O Destino do Universo Está em Jogo” é dirigido por Eli Roth. A trama segue Lilith (Cate Blanchett), uma criminosa que retorna ao planeta Pandora para encontrar a filha desaparecida de Atlas (Edgar Ramirez), um magnata da indústria de armas. >

Para isso, reúne uma equipe improvável, composta por Roland (Kevin Hart), Tiny Tina (Ariana Greenblatt), Krieg (Florian Munteanu), Dr. Tannis (Jamie Lee Curtis) e o irreverente robô Claptrap (Jack Black). Com ação intensa e um humor ácido, o filme promete diversão garantida para os fãs da franquia e do gênero. >

3. A Roda do Tempo (3ª temporada) – 13/03

“A Roda do Tempo” continua expandindo seu universo de fantasia, com personagens enfrentando dilemas e ameaças cada vez maiores (Imagem: Reprodução digital | Prime Video) Crédito:

A aguardada terceira temporada de“A Roda do Tempo”, série baseada nos livros de Robert Jordan, chega ao Prime Video expandindo ainda mais seu universo de fantasia épica. Com Rosamund Pike no papel de Moiraine Damodred, a trama acompanha a busca pelo Dragão Renascido, Rand al’Thor (Josha Stradowski), enquanto ele enfrenta novos desafios no deserto de Aiel. >

A série também traz Madeleine Madden como Egwene Al’Vere, Marcus Rutherford como Perrin Aybara e outros personagens marcantes. A nova temporada promete batalhas épicas, segredos revelados e um aprofundamento nas intrigas políticas e mágicas desse mundo. >

4. Holland – 27/03

“Holland” é um suspense estrelado por Nicole Kidman que mergulha nos segredos e traições dentro de um casamento Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

Dirigido por Mimi Cave e roteirizado por Andrew Sodroski,“Holland”chega ao Prime Video prometendo um suspense envolvente. No elenco, Nicole Kidman interpreta uma professora que desconfia da traição do marido e decide se vingar se envolvendo com um colega de trabalho, sem imaginar os segredos sombrios que ele esconde. >

Com uma trama intensa e repleta de reviravoltas, o filme mergulha nas complexidades das relações humanas e nas consequências de escolhas impulsivas. Além de Kidman, o elenco conta com Gael García Bernal e Matthew Macfadyen, que ajudam a criar um clima de tensão e mistério. >

5. Seguro para Divorciados – 31/03

“Seguro para Divorciados” é um dorama que mistura romance e comédia ao acompanhar um atuário que cria um seguro para ajudar recém-divorciados (Imagem: Reprodução digital | Prime Video) Crédito:

Para os fãs de K-dramas , “Seguro para Divorciados” chega ao Prime Video misturando romance e comédia em uma trama inusitada. A série acompanha Noh Ki-Jun (Lee Dong-wook), um atuário de seguros que, após três divórcios, decide criar um seguro específico para quem enfrenta o fim de um casamento. >