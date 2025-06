TEATRO

A Vaca Lelé volta aos palcos em nova montagem do Coletivo4 com a Cia Baiana de Patifaria

Estreia será no dia 6 de julho, no Teatro Módulo; ingressos já começaram a ser vendidos

Após conquistar mais de 30 mil espectadores desde sua estreia em 2001, o espetáculo infantil A Vaca Lelé retorna aos palcos em uma nova montagem assinada pelo Coletivo4, em parceria com a Cia Baiana de Patifaria. A peça estreia no dia 6 de julho, no Teatro Módulo, com sessões aos domingos, às 11h, até o dia 3 de agosto. A venda de ingressos já começou pelo Sympla. >

Com direção de Fernanda Paquelet e Lelo Filho, o espetáculo resgata o texto sensível e divertido de Ronaldo Ciambroni, com trilha sonora original de André Rangel, para encantar uma nova geração de espectadores.>

A montagem é resultado do encontro criativo entre dois grupos teatrais com sólida trajetória. Com 35 anos de história e oito espetáculos no repertório, a Cia Baiana de Patifaria é reconhecida pela pesquisa e experimentação de diferentes gêneros teatrais. Já o Coletivo4, com 16 anos de atuação, é formado por artistas de diversas linguagens que se revezam na criação e desenvolvimento de obras autorais, mesclando música, coreografia, cenografia, atuação e direção.>