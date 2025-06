sua diversão

5 orações para celebrar os santos juninos

Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo inspiram os fiéis por sua humildade, amor e fé

Publicado em 25 de junho de 2025 às 17:11

Orações aos santos juninos renovam a espiritualidade Crédito: Imagem: Renata Sedmakova e Sebastian_Photography | Shutterstock

O mês de junho é marcado pelas festas juninas, mas também pela fé e tradição. Em meio às celebrações, dedicar um tempo para renovar a espiritualidade e agradecer pelas bênçãos recebidas é indispensável. Por isso, fiéis de todo o Brasil rogam aos santos juninos — Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo — com orações cheias de devoção. Essas figuras são exemplos de humildade, caridade e amor ao próximo, e inspiram pessoas a seguirem seus ensinamentos. >

A seguir, confira 5 orações para celebrar os santos juninos! >

1. Oração aos Santos Juninos

Queridos Santo Antônio, São João e São Pedro, peço que me abençoai para que eu possa viver esse mês com muita alegria. Ensinai-me a ser como vós que soubestes ouvir a voz de Deus. Também que eu possa, com os vossos exemplos, compreender que amar é sempre o melhor que temos a fazer. >

Muito obrigado, meu Deus, por esses Vossos amigos Antônio, João e Pedro que também são meus amigos. Senhor, da mesma maneira que Santo Antônio, São João e São Pedro fizeram, desejo estar sempre ao Vosso lado e ao lado de quem precisa da minha ajuda. Amém. >

2. Consagração de Santo Antônio

Ó grande e bem-amado Santo Antônio de Pádua! Vosso amor a Deus e ao próximo, vosso exemplo de vida cristã, fizeram de vós um dos maiores santos da Igreja. Eu vos suplico tomar sob vossa proteção valiosa minhas ocupações, empreendimentos, e toda a minha vida. Estou persuadido de que nenhum mal poderá atingir-me enquanto estiver sob vossa proteção. >

Protegei-me e defendei-me: sou um pobre pecador. Recomendai minhas necessidades e apresentai-vos como meu medianeiro a Jesus, a quem tanto amais. Por vosso mérito, Ele aumente minha fé e caridade, console-me nos sofrimentos, livre-me de todo mal e não me deixe sucumbir na tentação. Ó Deus poderoso, livrai-me de todo o perigo do corpo e da alma. Auxiliado continuamente por Vós, possa viver cristãmente e santamente morrer. Amém! >

Oração a São João busca por conversão espiritual Crédito: Imagem: Immaculate | Shutterstock

3. Oração a São João por preparação espiritual

São João Batista, voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor , fazei penitência, porque no meio de vós esta quem não conheceis, e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias. Ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas, para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciaste com estas palavras: “Eis o Cordeiro de Deus, eis Aquele que tira o pecado do mundo”. São João Batista, rogai por nós. Amém. >

4. Oração pela intercessão de São Pedro

Ó glorioso São Pedro, rocha firme da fé, intercedei por nós diante de Deus. Fortalecei nossa fé em momentos de dúvida, guiando-nos pelo caminho da verdade e da virtude. Que possamos seguir vosso exemplo de humildade, servindo a Deus e ao próximo com amor. São Pedro, rogai por nós. Amém. >

5. Oração a São Paulo por coragem e destemor na vida cristã

Ó glorioso e grande apóstolo São Paulo, mestre dos gentios, corajoso, seguidor de Cristo, destemido evangelizador, fundador de comunidades, dai-nos este espírito de apóstolo de vosso Mestre Jesus, a fim de que possamos dizer a todos: ‘’Já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim’’. >