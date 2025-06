sua diversão

6 atrações para curtir em Orlando durante o Mundial de Clubes

A experiência na cidade vai muito além dos 90 minutos em campo

Portal Edicase

Publicado em 5 de junho de 2025 às 18:09

Orlando será uma das sedes do Mundial de Clubes da FIFA neste ano Crédito: Imagem: CreativeStudio79 | Shutterstock

Orlando está prestes a se tornar o centro das atenções do mundo esportivo com a realização do Mundial de Clubes da FIFA 2025, em junho, sendo uma das sedes do campeonato com dois estádios: Inter&Co Stadium e Camping World Stadium, ambos localizados na região de Downtown. Para os torcedores que vão desembarcar na cidade, a experiência vai muito além dos 90 minutos em campo. >

Conhecida como a Capital Mundial dos Parques Temáticos, Orlando também é um destino vibrante e surpreendente para quem busca entretenimento, cultura e gastronomia, inclusive entre uma partida e outra. Queridinha dos brasileiros, a cidade recebeu quase 700 mil visitantes do Brasil em 2024, e continua conquistando corações com sua combinação única de entretenimento. >

A seguir, a Visit Orlando, Associação Oficial de Turismo® de Orlando, lista um roteiro com sugestões imperdíveis para curtir durante o Mundial de Clubes da FIFA 2025! >

1. Explore o lifestyle noturno de Orlando

Para aqueles que desejam estender a emoção das arquibancadas até a noite, a cidade oferece atrações que combinam diversão , gastronomia e shows. O Cocktails & Screams é um bar com temática de Halloween que funciona o ano inteiro, com direito à decoração sombria, coquetéis criativos como “The Ritual” e apresentações ao vivo. >

Para os amantes de música ao vivo, o Judson’s Live, no Dr. Phillips Center for the Performing Arts, oferece uma programação refinada de jazz, soul, R&B e performances acústicas. O ambiente intimista e elegante é perfeito para encerrar o dia com boa música e coquetéis especiais. >

Uma excelente opção para famílias é o Pirate’s Dinner Adventure, um jantar temático interativo com acrobacias, lutas e performances ao vivo em um incrível navio pirata em tamanho real. >

2. Compras com estilo e economia

Orlando é também um paraíso para os amantes de compras. Os outlets Orlando International Premium Outlets e Lake Buena Vista Factory Stores oferecem grandes marcas com preços convidativos. Já no sofisticado The Mall at Millenia, além de grifes renomadas, os visitantes encontram uma experiência personalizada. >

3. Descubra sabores premiados

Com uma cena gastronômica premiada e vibrante, a cidade conta com opções de restaurantes que vão muito além do fast food . O recém-lançado Guia Michelin Flórida 2025 conta com 59 restaurantes indicados, sendo 8 estrelados, com destaques para o duas estrelas Sorekara, que encanta com sua proposta intimista de culinária japonesa moderna, além de indicados imperdíveis como o Prato, com influências da culinária italiana e localizado na região de Winter Park, e o Se7en Bites, em Milk District, com pratos da gastronomia sulista local. >

O Lake Eola Park é um ótimo lugar para descansar e aproveitar a vista da cidade Crédito: Imagem: Susanne Pommer | Shutterstock

4. Atividades ao ar livre e cultura gratuita

Para relaxar entre os jogos, vale explorar atrações gratuitas como o Lake Nona Sculpture Garden, um jardim com esculturas mundialmente reconhecidas. O Lake Eola Park, no coração de Downtown Orlando, é um refúgio urbano perfeito para relaxar, com trilhas arborizadas , pedalinhos em formato de cisne e vistas encantadoras da cidade. Para os aventureiros, o Get Up and Go Kayaking tem os famosos caiaques transparentes, e um passeio guiado pelas nascentes, como Rock Springs. >

5. Atrações por menos de US$ 30

A cidade também reserva atividades de alto nível com excelente custo-benefício. O Max Action Arena, no ICON Park, oferece opções imersivas em realidade virtual perfeitas para famílias; e o Crayola Experience garante diversão interativa para todas as idades, com atividades artísticas por preços a partir de US$ 25. >

Em Winter Park, o passeio Scenic Boat Tour proporciona vista para as mansões à beira do lago de várias celebridades que vivem em Orlando, além de curiosidades sobre a história da região enquanto aprecia a paisagem natural dos canais. >

Aproveita a estadia na cidade para conhecer os famosos parques temáticos Crédito: Imagem: dorengo5 | Shutterstock

6. Visite os famosos parques temáticos

Além da emoção nos gramados, os visitantes têm a oportunidade de explorar os icônicos parques temáticos de Orlando, que proporcionam experiências imersivas para todas as idades. No Walt Disney World Resort, quatro parques reúnem desde a magia clássica do Magic Kingdom até aventuras intergalácticas no Disney’s Hollywood Studios. >

O Universal Orlando Resort convida os fãs de cinema a viverem grandes histórias, com destaque para o mais novo parque, o Epic Universe, que promete elevar ainda mais o nível de diversão, com atrações distribuídas por cinco mundos imersivos. >

No SeaWorld Orlando, a aventura ganha forma em montanhas-russas emocionantes, experiências imersivas e atrações aquáticas de tirar o fôlego. O parque é conhecido por oferecer algumas das montanhas-russas mais radicais da Flórida , como a Mako, inspirada na velocidade do tubarão que lhe dá nome, e a recém-lançada Pipeline: The Surf Coaster, a primeira montanha-russa do mundo com a proposta de simular a sensação real de surfar. >

Para famílias com crianças pequenas, o colorido mundo do LEGOLAND Florida Resort, a menos de uma hora do centro de Orlando, garante um dia inteiro de aventuras criativas e interativas. >

Mundial de Clubes da FIFA 2025

E para não perder nenhum dos jogos, confira as datas, os horários e as equipes que disputam o título em Orlando: >

Benfica vs. Auckland City – 20 de junho, 12h00 (ET), no Inter&Co Stadium;

1º do Grupo G vs. 2º do Grupo H – 30 de junho, 21h00 (ET), no Camping World Stadium;

TBC vs. Flamengo – 24 de junho, 21h00 (ET), no Camping World Stadium;

Quartas de final: vencedor do jogo 53 vs. vencedor do jogo 54 – 4 de julho, 15h00 (ET), no Camping World Stadium. >

Para facilitar o deslocamento entre Orlando e Miami, outra sede do Mundial de Clubes da FIFA 2025 na Flórida, o trem de alta velocidade Brightline pode ser uma boa opção. Com viagens de aproximadamente 3 horas, o serviço oferece conforto, Wi-Fi gratuito e estações com fácil acesso a partir dos principais estádios nas duas cidades. >