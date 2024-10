PARA ENTRAR NO CLIMA

7 filmes de Halloween para toda a família

Confira uma lista com produções que mesclam terror e comédia para assistir com as crianças e entrar no clima da festa

Portal Edicase

Publicado em 30 de outubro de 2024 às 10:30

Filmes que ilustram o 'Halloween' ajudam a entrar no clima da festa Crédito: Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Studios Motion Pictures

O ‘Dia das Bruxas’, conhecido popularmente pelo termo em inglês ‘Halloween’, está chegando e, com ele, uma das noites favoritas para os amantes de fantasias e doces. Isso porque, na data, é muito comum, principalmente no Hemisfério Norte, as crianças e adolescentes se fantasiarem e saírem às ruas declarando aos vizinhos “doces ou travessuras”, como é possível ver em filmes que ilustram essa época do ano.

No entanto, mesmo sendo bastante conhecida entre os brasileiros, a celebração não é tão popular no país quanto em locais como Estados Unidos. Porém, se você deseja entrar no clima do Halloween, os filmes disponíveis nas plataformas de streaming são uma excelente escolha. Por isso, selecionamos os 7 melhores para você assistir com a família. Confira!

1. Mansão Mal-Assombrada (2023)

‘Mansão Mal-Assombrada’ narra a história de uma viúva e seu filho que se mudam para uma casa repleta de espíritos (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Studios Motion Pictures) Crédito:

Dirigido por Justin Simien, o filme é inspirado na atração clássica do parque temático da Disney e narra a história de Gabbie (Rosario Dawson), uma mãe solteira que se muda com o seu filho de nove anos para uma mansão em Nova Orleans, comprada por um preço superbaixo.

Na residência, a família pretende começar uma nova vida, mas logo percebe que o local tem algo de errado e pode ser mal-assombrado. Assim, é procurada ajuda com o padre Kent (Owen Wilson) para livrar o lar de espíritos.

Porém, como a missão exige reforços, os membros da família também contam com a ajuda de uma cientista viúva, uma vidente malsucedida, uma médium e um historiador, que juntos fazem de tudo para livrar a casa dos espíritos malignos.

Onde assistir: Disney+.

2. A Maldição de Bridge Hollow (2022)

‘A Maldição de Bridge Hollow’ narra a história de uma família que tenta combater um espírito travesso que dá vida às decorações de Halloween (Imagem: Reprodução digital | Netflix) Crédito:

Protagonizado por Marlon Wayans de ‘As Branquelas’, ‘A Maldição de Bridge Hollow’ faz parte dos clássicos filmes da sessão da tarde e mescla terror e comédia . Na trama, a família de Howard Gordon, um professor de ciências cético que só acredita no que pode ser comprovado pela ciência, se muda de Nova York para uma cidade pequena chamada Bridge Hollow, considerada a mais segura do país.

Ao chegar no local, a família percebe que os vizinhos adoram o Halloween e que investem em decorações glamourosas, o que não agrada a Howard. Porém, a sua filha, Sidney (Priah Fergunson), de 14 anos, acaba se envolvendo em um dos mitos de Dia das Bruxas e desperta sem querer um espírito travesso, que faz com que as decorações ganhem vida. Para evitar o caos na cidade, ela precisa se juntar ao cético pai para arrumar a bagunça do espírito arteiro.

Onde assistir: Netflix.

3. Noitários de Arrepiar (2021)

‘Noitários de Arrepiar’ conta a história de um menino que ama contos de terror e precisa utilizá-los para se salvar de uma bruxa malvada (Imagem: Reprodução digital | Netflix) Crédito:

Um típico filme de fantasia que mescla terror com aventura, a produção roteirizada por Tobias Iaconis acompanha a história de Alex (Winslow Fegley), um garoto que adora histórias de terror. Em certo dia, ele é capturado por uma bruxa malvada (Krysten Ritter) e aprisionado em um apartamento em Nova York.

No local, o jovem conhece Yasmin (Lydia Jewett), que também está presa, e descobre que precisa contar uma história horripilante a cada noite para salvar a sua vida. Então, o garoto luta para sobreviver enquanto elabora um plano com a menina para fugir da temida vilã.

Onde assistir: Netflix.

4. Manual de Caça a Monstros (2020)

‘Manual de Caça a Monstros’ conta a história de uma jovem que tenta resgatar um menino sequestrado por monstros Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Um filme legal para assistir com as crianças , ‘Manual de Caça a Monstros’ narra a história de Kelly Ferguson (Tamara Smart), uma jovem cheia de medos que está trabalhando como babá pela primeira vez, cuidando do filho da chefe de sua mãe. Tudo corre bem, até que o menino é sequestrado por uma legião de monstros. Na tentativa de salvá-lo, Kelly conhece uma organização secreta de corajosas babás que protegem as crianças dos monstros. Ao lado do grupo, ela embarca em uma jornada repleta de aventuras para recuperar o menino.

Onde assistir: Netflix.

5. Meu Amigo Vampiro (2017)

‘Meu Amigo Vampiro’ aborda a trajetória de um vampiro que busca novas aventuras Crédito: Imagem: Reprodução digital | Universal Studios

Dirigido por Richard Claus e Karsten Kiilerich, a animação narra a história de Rudolph, um vampiro entediado em seu 13º aniversário pelo 300º ano e que decide viajar ao mundo dos humanos para desbravar novas experiências.

Durante a jornada, ele conhece Tony, um adolescente de 12 anos apaixonado por histórias vampirescas. Juntos, eles iniciam uma improvável amizade. Todavia, eles não imaginam que um perigoso caçador está atrás do vampiro e pretende capturá-lo a todo custo.

Onde assistir: Prime Video, Apple TV, Google Play Filmes e TV.

6. A Casa Monstro (2006)

‘A Casa Monstro’ conta a história das aventuras de três crianças contra uma casa mal-assombrada (Imagem: Reprodução digital | Columbia Pictures e Sony Pictures Entertainment) Crédito:

Um clássico do Dia das Bruxas, este é um dos filmes que não poderia faltar na lista, especialmente por combinar terror e comédia em uma animação para toda a família. Na trama, DJ Walters (Mitchel Musso), um adolescente de 12 anos, acredita que há algo de estranho na casa do velho Nebbercracker (Steve Buscemi), localizada do outro lado da rua, pois tudo que passa perto do local desaparece.

Motivado pelo mistério e às vésperas do Dia das Bruxas, o menino decide se arriscar e confrontar a casa. Assim, com o seu amigo Chowder (Sam Lester), ele deixa uma bola de basquete cair no quintal de Nebbercracker, que some imediatamente. Logo em seguida, a casa tenta devorar Jenny (Spencer Locke), que é salva pelos meninos.

Eles tentam avisar a vizinhança sobre o perigo da casa, mas ninguém acredita. Então, eles precisam recorrer a Skull (Jon Heder), um preparador de pizza conhecido por ter jogado videogame 4 dias seguidos, que acredita que o local foi dominado por uma alma humana e que o único meio de acabar com o perigo é acertando o seu coração.

Onde assistir: Netflix, Globoplay, Max, Prime Video, Apple TV, Google Play Filmes e TV.

7. O Estranho Mundo de Jack (1993)

‘O Estranho Mundo de Jack’ mostra os efeitos de juntar o Natal e o Halloween após Jack roubar o Papai-Noel (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Studios Motion Pictures) Crédito:

Mais um filme da categoria animação, a produção aborda outro lado curioso do Dia das Bruxas. No filme, Jack Skellington (Chris Sarandon), um ser que vive cercado por criaturas fantásticas na Cidade do Halloween, está prestes a planejar a festa do ano seguinte, mas cansado de fazer a mesma coisa todos os anos. Assim, ele decide romper a fronteira da cidade e se aventurar na floresta, onde encontra alguns portais que o leva para diferentes tipos de festividades, incluindo o Natal, que o encanta.

Ao retornar para a Cidade do Halloween, ainda sem entender o que viu, ele convence os cidadãos a sequestrarem o Papai-Noel (Edward Ivory) e fazerem o seu próprio Natal. Sally (Catherine O’Hara), namorada de Jack, tenta conhecê-los do contrário, mas não é ouvida. Logo, coisas terríveis acontecem e eles percebem que a jovem está certa.