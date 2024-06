REDES SOCIAIS

Nina Capelly anuncia perda de suposto filho de ex-BBB Lucas Buda: 'Seria o melhor pai'

Cantora afirmou que está em contato com o capoeirista e está recebendo apoio dele

Da Redação

Publicado em 10 de junho de 2024 às 20:09

A cantora Nina Capelly confirmou que está se relacionando com Lucas Buda Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A cantora Nina Capelly, ex-affair do ex-BBB Lucas Buda, fez uma triste revelação em seu perfil do Instagram na noite deste domingo (9). Aos fãs e seguidores, a prima do MC Binn contou que perdeu o bebê que estava gestando, o suposto filho do ex-brother.

Através dos stories, Nina anunciou a perda do bebê e contou que passou ao menos quatro dias sem conseguir comer ou dormir. "Vim me pronunciar a respeito da gravidez. Tem muita gente perguntando, querendo saber o que está acontecendo, tem muito ataque também. Bom, esses últimos dias foram turbulentos na minha vida, em que eu me vi dentro de um quarto com depressão. Sem querer comer, sem querer beber, sem querer ver ninguém", revelou.

"Não iria ser problema para mim [ter a criança], tenho certeza que para ele também não iria ser. Ia ser bênção em nossas vidas, mas Deus quis assim. Estou tendo todo o apoio dele em questão de psicólogo e de estar ali do meu lado", disse.

Ao ser questionada sobre o apoio de Buda, nesta segunda-feira (10), a cantora afirmou que está em contato com o capoeirista e está recebendo amparo dele. "Tem me dado todo suporte, sim, todo apoio, inclusive eu estou me tratando, estou passando em psicólogo, estou cuidado de mim, da minha cabeça, da minha saúde mental. Ele é um cavalheiro, sem palavras, eu queria muito ter dado um filho pra ele, mas infelizmente as coisas não são como a gente quer, tenho certeza que ele seria o melhor pai do mundo”, respondeu.