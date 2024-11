EVENTO

A Casa do Rio Vermelho comemora 10 anos com evento literário gratuito

Antiga casa de Jorge Amado abrirá as portas para celebrar a literatura e a cultura baiana



Anna Luiza Santos

Alô Alô Bahia

Publicado em 11 de novembro de 2024 às 17:49

A Casa do Rio Vermelho Crédito: Reprodução

No dia 7 de novembro de 2014, a casa de nº 33 da Rua Alagoinhas, no Rio Vermelho, abria suas portas como Memorial A Casa do Rio Vermelho. O imóvel onde viveu, por aproximadamente 40 anos, o casal de escritores Jorge Amado e Zélia Gattai, se tornou um grande museu com o rico acervo de uma história que celebra a literatura e a cultura baiana.

Neste mês de novembro, o espaço cultural comemora 10 anos com programação especial e eventos que contam com a parceria da Escola de Pensar, entre eles, o encontro “O que apaixonados por literatura pensam sobre”, nesta quarta-feira (13), das 16h às 18h, com a participação de nomes da literatura e familiares dos Amados.

A edição especial do projeto homenageia a paixão de Jorge e Zélia pela literatura escrita. O encontro terá a presença de João Jorge Amado, filho do casal e responsável pela manutenção de todo legado literário deles; Antônia Torreão Herrera, professora-doutora da UFBA, especialista em Teoria Literária; Gildeci Leite, professor da UNEB e grande estudioso da literatura baiana e amadiana; e a escritora itajuipense, do Sul da Bahia, Analu Leite. O encontro será mediado por Maria João Amado, responsável pelo acervo e pela comunicação do Memorial A Casa do Rio Vermelho.

A proposta do encontro é ir além do debate sobre literatura e abordar temas que estiveram presentes na vasta obra desses dois autores e como suas referências regionalistas se tornaram essenciais para a ampliar o conhecimento sobre cultura e costumes da Bahia. As inscrições são gratuitas e o público fará parte dessa discussão, através de rodadas de perguntas.

As inscrições gratuitas podem ser feitas no site da Escola de Pensar.