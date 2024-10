REALITY

'A Fazenda 16': Zaac fala pela primeira vez após desistir de reality

Zaac e Fernanda desistiram de A Fazenda 16 no último domingo (27)

Publicado em 28 de outubro de 2024 às 22:53

Zaac e Fernanda desistiram de A Fazenda 16 no último domingo, 27. Os dois bateram o sino do reality show da Record após a briga generalizada de sábado, 26. No mesmo dia em que deixou o confinamento, o MC usou suas redes sociais para falar da sua experiência no programa pela primeira vez e aproveitou para declarar sua torcida para Zé Love.

"Muitas coisas, infelizmente, não aparecem aqui para vocês verem o quão pior é... A gente fala que a galerinha lá do outro lado é ruim, mas é muito pior. E vocês, as pessoas que estão conseguindo enxergar isso: parabéns. Isso mostra que vocês têm índole, caráter e amor no coração. O que é diferente desse outro lado", começou.

Em seu pronunciamento, ele também criticou Sacha Bali e seus aliados, que estavam envolvidos na briga que motivou sua desistência de A Fazenda. Zaac pediu para que os administradores dos perfis e aliados dos dois parassem de seguir suas redes sociais.

"Inclusive, já faz um favor: deixa de me seguir, porque eu não quero ver a cara de vocês por aqui não. Eu já falei isso no programa e reforço aqui: nadar de cabeça na piscina rasa é perigoso. Toma cuidado. Vocês estão vendo tudo fatiadinho, do jeitinho que faz vocês caírem de cabeça. Então vai que vai."