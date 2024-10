FAZENDEIRA

Desclassificada de "A Fazenda", Raquel Brito revela se participaria de outro reality

A baiana foi eliminada do programa no último dia 7 de outubro

Raquel também comentou sobre o programa, destacando suas partes favoritas do reality. “Uma das coisas que eu mais gostei lá foram os animais. É uma experiência ótima você ficar sem celular, desconectado de tudo que acontece aqui fora, e a única preocupação que você tem são esses bichinhos, se estão sendo feitas as coisas na hora correta e não se atrasar para dar comida aos bichos”, disse.

A baiana foi eliminada do programa no último dia 7 de outubro, após sentir fortes dores no peito e ser diagnosticada com miocardite aguda. "A participante Raquel Brito Santos de Oliveira, apresentou episódio súbito de dor torácica. Está passando por exames laboratoriais e de imagem, recebendo tratamento medicamentoso e necessita permanecer em repouso e hospitalizada neste momento", disse o relatório, assinado pelo coordenador médico do programa.