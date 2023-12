A Fazenda 2023: diretor do reality revela eliminação dupla na próxima roça

Na reta final do programa, o diretor do núcleo de realities da Record, Rodrigo Carelli revelou nesta sexta-feira, 8, que a próxima berlinda desta edição de A Fazenda terá a eliminação de dois integrantes.



A formação da roça que ocorre na próxima terça-feira, 12, conta com cinco cadeiras para serem ocupadas e que, segundo o diretor, terá o Poder da Chama Branca como chave principal do processo.



O programa já conta com seu Top 10 formado por Nadja Pessoa, Cézar Black, Tonzão Chagas, Lily Nobre, André Gonçalves, Jaquelline Grohalski, Radamés Furlan, WL Guimarães e Shayan Haghbin.