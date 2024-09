FAMOSOS

A Fazenda: Raquel Brito diz que vai estudar medicina caso vença reality

O irmão da peoa, Davi, do BBB 24, declarava ter o mesmo sonho, mas desistiu após faturar R$ 3 milhões

Raquel Brito lembrou muito seu irmão Davi, campeão do BBB 24, ao revelar no reality A Fazenda o que fará com o dinheiro case ganhe o prêmio.