Sandy fala após boatos de volta com Lucas: 'Absoluta e completa mentira'

Sandy e Lucas terminam o casamento . Crédito: Redes sociais

A cantora Sandy negou o boato de que teria desistido do divórcio com Lucas. Ela usou as redes sociais, nesta segunda-feira (20), para desmentir as informações divulgadas na Coluna do Sodré do Correio Braziliense. O jornalista disse que uma fonte próxima havia garantido que os dois haviam decidido reatar o relacionamento.



"Tudo que saiu sobre a gente desde que postamos isso - e que não foi dito por nós, da nossa boca - é absoluta e completa mentira. Até detalhes aparentemente inofensivos foram inventados e não são inofensivos pra nossa família", disse Sandy.

A cantora afirmou não haver "fontes próximas", com quem o jornalista alegou ter conseguido a informação. "Isso é recurso barato pra 'eu posso inventar qualquer coisa'", frisou. "Mesmo sabendo que não vamos ser atendidos, voltamos a pedir respeito e privacidade, por favor", disse Sandy.

Declaração de Sandy nas redes sociais. Crédito: Reprodução

O término

A cantora Sandy e o músico Lucas Lima anunciaram a separação no dia 25 de setembro. No Instagram, eles fizeram uma publicação comentando que não foi uma decisão fácil, mas que não houve brigas, nem mágoas no fim do casamento de 15 anos. Vale lembrar que eles iniciaram o relacionamento ainda na adolescência, juntando 24 anos um ao lado do outro.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", diz um trecho do comunicado.

Ainda no texto, eles pediram para que todos respeitassem esse momento, principalmente devido ao filho, de 9 anos. Por fim, eles agradeceram pela compreensão e os pensamentos positivos sobre o casamento.