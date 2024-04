SHOW

Adão Negro canta Bob Marley na Concha Negra

Banda baiana com quase 30 anos de carreira homenageia o 'pai do reggae'

A Concha Acústica do Teatro Castro Alves recebe mais uma edição da “Concha Negra” em 19 de abril. Dessa vez, a noite será especial para os amantes do reggae. O grupo Adão Negro apresentará o show "Adão Canta Bob", relembrando os grandes sucessos do criador do ritmo jamaicano.