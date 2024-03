CONCHA NEGRA

Show do Olodum na Concha Negra terá participação de Majur e Pierre Onassis

O palco do Concha Negra, no Teatro Castro Alves (TCA) terá nesta sexta-feira (22), o colorido animado do Olodum. A partir das 18h30, o samba-reggae da banda do Pelô dará brilho a quarta noite do projeto, com a participação da cantora Majur e do cantor Pierre Onassis. A abertura da apresentação será realizada pelo Slam das Minas.