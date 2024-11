FAMOSOS

Adriane Galisteu desabafa sobre as complicações da menopausa: 'Terror'

A reposição hormonal foi o método usado pela apresentadora para aliviar os impactos dos sintomas

A apresentadora Adriane Galisteu usou as suas redes sociais nesta terça-feira (05) para relatar como os sintomas da menopausa impactaram a sua vida aos 51 anos. Galisteu contou que enfrentou um 'terror' com os sintomas, mas ressaltou que nem todas as mulheres são impactadas da mesma forma.