VITÓRIA!

Advogada baiana vence caso de condenação por racismo no Brasil movido por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

A maior condenação em caso por racismo no Brasil foi obtida nos últimos dias em ação de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank contra Day McCarthy, que ofendeu publicamente a filha mais velha do casal. A agressora foi condenada a nove anos de prisão.

“Após anos de trabalho incansável, dedicação e estudo, hoje tive a honra de ver a justiça prevalecer. A condenação de 8 anos e 9 meses, inicialmente em regime fechado, no caso Gagliasso x Day McCarthy não é apenas uma vitória para a família Gagliasso — é uma vitória para todos nós. É a prova de que o racismo não compensa e que podemos, sim, mudar o curso da história”, escreveu ela ao publicar fotos ao lado de seu cliente.

“Como advogada, e principalmente como uma mulher negra, que já foi uma criança preta, essa decisão carrega um simbolismo profundo. Ela me lembra que nossa luta é legítima e que cada passo que damos é crucial para garantir que nenhuma criança tenha que passar pelo que a Titi passou, ou pelo que eu passei. Hoje, durmo um pouco mais tranquila. Mas amanhã, acordarei novamente com a mesma missão: fazer justiça. Essa vitória não é apenas minha, é de todas as advogadas e advogados pretos que estão na linha de frente, enfrentando desafios imensos, mas que seguem firmes, porque sabem que nossa luta é maior”, completou.