Afoxé Filhos de Gandhy comemora bodas de diamante ao lado de Timbalada e Mariene de Castro

Show aconteceu nesta sexta-feira (15) dentro da programação da terceira edição do projeto Concha Negra; veja próximas datas e atrações

Publicado em 15 de março de 2024 às 22:37

Afoxé Filhos de Gandhy completam 75 anos em 2024 Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Com os tradicionais turbantes e roupas brancas, o Afoxé Filhos de Gandhy, que este ano celebra 75 anos [Bodas de Brilhante] e é o mais antigo da Bahia, foi o grande anfitrião da terceira noite do Projeto Concha Negra, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), nesta sexta-feira (15). O grupo entrou no palco às 18h50 e, no decorrer da noite, recebeu a Timbalada e a cantora Mariene de Castro.

Para Júnior Rasta, vocalista do Gandhy, se apresentar na Concha Negra é motivo de satisfação e uma sensação que mistura animação e frio na barriga. “A gente se sente muito feliz em participar e convidar nossos amigos”, disse.

Em sua terceira edição, o Concha Negra, que retornou este mês, exalta a riqueza da produção musical afro baiana. O projeto teve sua primeira etapa entre setembro de 2017 e fevereiro de 2018. Já a segunda edição ocorreu entre novembro de 2019 e março de 2020.

Mariene de Castro Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Graça Regina Souza, artesã de 63 anos, acompanha Os Filhos de Gandhy onde quer que eles se apresentem. Na Concha Negra, era uma das mais animadas. Na primeira fileira do anfiteatro, ela, que já foi integrante do afoxé Filhas de Gandhy, esperava ansiosamente o início do show.

“Eu tenho 59 anos de Gandhy. Nascida e criada no Carmo. Amo meus meninos e não perco um ensaio. Enquanto tiver saúde, estarei em todos eles. O Gandhy nos fortalece”, afirmou.

Graça Regina foi integrante do Afoxé Filhas de Gandhy Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Diferente de Graça, esta foi a primeira vez das amigas paranaenses Marcele, Carolina e Luciane tanto em um show do Gandhy, quanto da Timbalada e de Mariene de Castro. Passando férias em Salvador, elas ficaram sabendo da Concha Negra pelas redes sociais.

“A gente estava querendo fazer várias coisas aqui e chegamos ao show de hoje. Em Curitiba não tem isso, esse axé todo. A expectativa está lá em cima!”, disse Marcele.

Às 20h20, o samba de roda do recôncavo baiano se juntou à percussão do Gandhy. Mariene de Castro, que se apresentou pela primeira vez na Concha Negra, foi convidada especial do afoxé. “Desde o meu primeiro álbum, tenho o Gandhy segurando a minha mão”, declarou a cantora no começo do show.

Com o afoxé, ela cantou Ijexá, canção de Edil Pacheco imortalizada por Clara Nunes, e Oração de Mãe Menininha, de Dorival Caymmi, famosa nas vozes de Gal Costa e Maria Bethânia.

Amanda Patriarca, 30, e Cátia Karina, 45, amigas e irmãs de santo, foram juntas aproveitar os shows. “Eu estou muito emocionada por estar aqui e poder ver essas nossas estrelas. É um reencontro com a nossa ancestralidade”, enfatizou Cátia.

Concha Negra está na terceira edição Crédito: Paula Fróes/CORREIO

“O projeto mostra como é importante valorizar nossa cultura, nossa identidade, nossa ancestralidade, nossa raça. Que venha muito mais incentivo para shows e outras iniciativas assim”, acrescentou Amanda.

Fechando a noite, a Timbalada abriu a apresentação com Beija-Flor. No repertório, estavam ainda Eu Só Quero Um Xodó, de Dominguinhos, e Perdido de Amor, de Edson Gomes.

A estrutura do anfiteatro não impediu que Denny Denan e Buja Ferreira fizessem o público sair do chão ao ouvir o chamado clássico da Timbalada: “olha a água mineral!”.

As apresentações da terceira edição do Concha Negra vão até abril.

Programação:

22 de março - Olodum convida Pierre Onassis e Majur, com show de abertura do Slam das Minas;

28 de março - Adão Negro recebe Hélio Bentes (Ponto de Equilíbrio) e Rodrigo Picollo (Mato Seco) num show de tributo a Bob Marley