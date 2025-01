NO PELOURINHO

Afrocidade recebe Timbalada, Cortejo Afro e Doralyce no primeiro Afrobaile do ano

Ingressos estão disponíveis na Bilheteria Digital, com preços entre R$ 50 e R$ 80

Carol Neves

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 12:49

Afrocidade Crédito: Divulgação

O Afrobaile retorna em 2025 com a primeira edição do ano, marcada para esta sexta-feira (31), a partir das 19h30, na Praça das Artes, no Pelourinho. A festa será liderada pela big band Afrocidade e contará com as participações da Timbalada, Cortejo Afro e Doralyce, além da DJ Gab Hebling, ex-BBB, nas picapes. Os ingressos estão disponíveis na Bilheteria Digital, com preços entre R$ 50 e R$ 80. >

A colaboração do Afrocidade com os convidados tem raízes em experiências anteriores, como no Coala Festival de 2024, onde o grupo camaçariense se apresentou ao lado da Timbalada, em um dos shows mais elogiados do evento. Recentemente, o Afrocidade participou do projeto audiovisual Universo Timbalada, gravado no Candyall Ghetto Square.>

Além disso, o Afrocidade já dividiu o palco com o Cortejo Afro, em 2024, durante um dos ensaios do bloco criado por Alberto Pitta. A colaboração com Doralyce, por sua vez, será inédita no palco do Afrobaile, unindo os dois grupos pela conexão entre afrofuturismo e ancestralidade negra.>

A banda>

Formado em 2011 em Camaçari, o Afrocidade é um grupo que mistura ritmos como pagode, afrobeat, arrocha, reggae, dub e ragga, com fortes influências percussivas e um discurso politizado que aborda temas como desigualdade social e consciência racial. O grupo é idealizador e anfitrião do Afrobaile, evento que nasceu há quase dez anos em sua cidade natal para destacar expressões musicais afrodiaspóricas e promover a divulgação do trabalho do Afrocidade. Ao longo do tempo, o Afrobaile se expandiu para Salvador e se consolidou como uma importante plataforma de formação de público, recebendo artistas renomados como O Kannalha, Pabllo Vittar, Xênia França, Luedji Luna e KL Jay.>

SERVIÇO>

O quê: AFROBAILE, com AFROCIDADE, TIMBALADA, CORTEJO AFRO, DORALYCE e DJ GAB HEBLING>

Quando: sexta-feira, 31 de janeiro, às 19h30>

Onde: Praça das Artes, Beco do Porvir, 4, Pelourinho Salvador>