BAHIA

Afropunk Brasil confirma edição de 2024; confira datas

Evento acontecerá no Parque de Exposições de Salvador

Publicado em 6 de março de 2024 às 19:07

Afropunk Crédito: Camila Oliveira/Divulgação

O Afropunk Brasil tem nova edição confirmada em 2024. Neste ano, o maior festival de cultura negra do mundo chega de novo em Salvador, nos dias 08 e 09 de novembro, no Parque de Exposições. O objetivo da festa é promover para o público um intercâmbio de importantes pilares da cultura preta, como a música e a moda. As atrações ainda serão divulgadas.

Em fevereiro, o Trio Afropunk marcou presença no Carnaval de Salvador, inaugurando as ações da plataforma no Brasil em 2024 e dando início às comemorações pelos 20 anos de existência desde o manifesto que deu origem ao projeto.

O festival global nasceu em Nova Iorque, nos Estados Unidos, atravessou continentes com edições em Londres, Paris e Joanesburgo, e aterrissou na América Latina, mais especificamente na Bahia. Na edição do ano passado, reuniu um público de 50 mil pessoas.

Sobre o AFROPUNK

Antes de se tornar um festival, o Afropunk surgiu como um movimento cultural nos Estados Unidos, que tinha como propósito ser resistência dentro de uma comunidade punk rock dominada por pessoas brancas.

O lançamento do documentário Afro-Punk (2003), dirigido por James Spooner, foi um pontapé inicial para o movimento. A produção audiovisual narra a história de quatro afro-americanos que viviam o ‘punk rock lifestyle’ no início dos anos 2000.

Em 2005, o Afropunk ganhou o formato de festival internacional e multiartístico, no Brooklyn, em Nova York, expandiu as suas possibilidades para abranger novos gêneros musicais – sempre com um Line Up de artistas renomades da música negra e novos talentos.

Hoje, é uma plataforma de conteúdo, referência estética, e um portal de mobilização social presente em 4 continentes.