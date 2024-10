FILMES

Agatha Christie: ‘E Não Sobrou Nenhum’ e outros livros vão ganhar adaptação no cinema

Outros títulos de Agatha Christie serão adaptados para as telonas nos próximos anos, confirmou Steve Asbell, presidente do 20th Century Studios, em entrevista ao The Hollywood Reporter. De acordo com o executivo, dentre os livros da Rainha do Crime que chegarão aos cinemas, estão E Não Sobrou Nenhum, Testemunha de Acusação e as histórias de Miss Marple.