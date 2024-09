CINEMA

'Ainda Estou Aqui' terá estreia nacional em Salvador, no Glauber Rocha

Soteropolitanos vão ser os primeiros a ver o filme no Brasil. Longa de Walter Salles está na lista de pré-indicados brasileiros ao Oscar de Filme Internacional

Da Redação

Publicado em 16 de setembro de 2024 às 16:26

Ainda Estou Aqui Crédito: Reprodução/Trailer oficial da Sony Pictures Brasil

Salvador será a primeira cidade do país a receber o filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles. Entre os dias 19 e 25 de setembro, o longa será exibido diariamente, em duas sessões, no Cine Glauber Rocha, primeira sala do país a receber o filme. O drama baseado em livro de Marcelo Rubens Paiva só deve estrear comercialmente no Brasil em novembro.

As sessões, cujos ingressos já podem ser comprado por meio da internet, acontecem na Sala 1 do cinema, com horários às 17h e 19h30. As entradas variam entre R$11 (meia) e R$ 22 (inteira). O filme será exibido de 19 a 25 de setembro e depois sai de cartaz, para retornar somente quando estrear comercialmente.

Dirigido por Walter Salles, o drama de 2h15 conta com as atuações ilustres de Fernanda Montenegro, Fernanda Torres e Selton Mello. Ainda Estou Aqui é inspirado em um livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, sobre sua família, quando um relato de violência vivido pela personagem Eunice (interpretada por Fernanda Torres) nos anos 1970, que precisa atuar no combate à ditadura depois da prisão do marido, abala as estruturas familiares.

Na imprensa internacional, Fernanda foi citada mais de uma vez como uma concorrente para a lista de atrizes que podem ser indicadas ao Oscar. Em uma previsão das indicações, a Variety incluiu a atuação de Fernanda entre as Top 10 do ano, em uma lista encabeçada por Angelina Jolie, que arrancou elogios da imprensa após a exibição de Maria em Veneza.

O filme Ainda Estou Aqui marcou a volta do Brasil à competição pelo Leão de Ouro, uma das categorias de maior prestígio no festival, após 23 anos. A exibição do longa ganhou reações positivas dos espectadores do Festival, com direito a longos aplausos da plateia, que estava de pé. Em Veneza, o filme ficou com o prêmio de melhor roteiro.