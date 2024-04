GRANDE FINAL

Alane é eliminada com 51,11% do BBB 24

Davi, Isabelle e Matteus disputam prêmio do programa

A final do BBB foi formada nesse domingo (14). Davi, Isabelle e Matteus disputam o prêmio que já chega a quase R$ 3 milhões.

A bailarina Alane foi eliminada com 51,11% da média dos votos. Em segundo lugar ficou Isabelle, com 46,66%. Matteus foi o participante menos votado, com 2,23% da média dos votos.