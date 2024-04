ELIMINADA DO BBB24

Alane ganha recado de cantor Denis Pinhoti e se diz apaixonada: 'beijo na sua boca'

Eliminada do BBB 24, Alane recebeu um recado do cantor Denis Pinhoti, com quem viveu um romance antes de entrar na casa, durante o Bate-Papo com Thais Fersoza e Ed Gama."Foi tudo lindo! Representou, cantou, dançou, jogou. Só viva e comemore as coisas boas", disse o cantor.