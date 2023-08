Alcione canta dentro de avião em voo atrasado; veja vídeo

A cantora Alcione chamou atenção após vídeos em que canta dentro de um avião do qual era passageira terem viralizado neste domingo, 6. Após a atitude bem-humorada, ela foi aplaudida pelos presentes, que gravaram vídeos do momento em seus celulares.



Nas imagens publicadas em redes sociais, é possível ver que a artista, foi para o corredor e cantou os primeiros versos da música Não Deixe o Samba Morrer.



Na hora do refrão, o público cantou junto com ela: "Não deixe o samba morrer/Não deixe o samba acabar/O morro foi feito de samba/De samba pra gente sambar."