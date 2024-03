SEM PACIÊNCIA

Alcione se irrita após pedirem para ser discreta: 'Nude é c* deles'

Cantora viralizou com o vídeo nas redes sociais

Que a cantora Alcione não tem 'papas na língua', isso todo mundo sabe, mas poucos conseguiram presenciar essa falta de paciência com algumas coisas. Com isso, um funcionário da artista resolveu brincar com ela e publicou a gravação, fazendo sucesso na internet.