Alessandra Negrini leva o espetáculo A Árvore para o palco do teatro Sesc Casa do Comércio

Luiza Gonçalves

Publicado em 11 de abril de 2025 às 10:12

Há alguns meses, A. vem enfrentando um estranho e inexplicável processo ao ver seu corpo transformar-se em algo que desconhece. Tudo começa quando esta mulher ganha uma pequena planta e vê-se sozinha com ela em seu apartamento. Um processo de reflexão fotossintética, protagonizado por Alessandra Negrini no espetáculo A Árvore, primeiro solo teatral da atriz, que chega para sessões em Salvador de hoje (11) a domingo (13), no Teatro Sesc Casa do Comércio. A peça tem texto de Silvia Gomez e direção de Ester Laccava. >

“Eu amo a Bahia. É um lugar que eu venho sempre que posso. Tenho uma relação profunda com a cultura e com o lugar em si. Tenho amigos aqui, enfim, Salvador é uma cidade muito importante na minha vida. Estou felicíssima de poder me apresentar aqui”, afirma Negrini sobre a chegada na cidade. Após a passagem em Salvador, A Árvore segue turnê por Recife e São Luís.>

O texto nasceu com um pedido de Negrini para Gomez, que desejava trabalhar com a diretora. A ideia ganhou mais força durante a pandemia, abordando, em tempo de isolamento e adoecimento, reflexões sobre a vida em sociedade, o equilíbrio com o natural e a celebração da vida. “Resolvemos seguir com o projeto, que acabou ganhando mais sentido ao falar da insuficiência da vida civilizada, da solidão humana nesse contexto de separação da natureza. São questionamentos urgentes, e A Árvore fala disso, de uma metáfora de transformação dessa mulher que vira planta”, explica a atriz paulista>

Entre o lírico e o cômico>

Em cena, Alessandra Negrini dá vida à personagem A, que, sozinha em seu apartamento, dirige-se a um interlocutor não identificado para fazer o relato de uma viagem interior. “Vamos sentindo com ela. É por dentro das veias, como ela diz”, descreve Negrini a saga da personagem. Ora narra fatos de seu cotidiano, ora se entrega a reflexões diversas, que transitam entre o lírico e o cômico.>

Um texto sobre mulheres, define a atriz: “Feminino no sentido de ser um processo interno de mudança, coisa que nós, mulheres, conhecemos bem. E feminino também porque é uma busca do orgânico, da terra, em oposição aos valores de uma sociedade construída para se proteger da natureza. É uma explosão. A direção da Ester é bonita e intensa como são as mulheres, mas, para explicar isso, só vocês assistindo”.>

O projeto de Alessandra Negrini tem circulado em diferentes formatos desde sua criação na pandemia. A peça estreou em 2021 de forma online e, depois, virou projeto audiovisual distribuído pela O2 Filmes. “Fizemos um longa-metragem que hoje está disponível em plataformas como Apple TV e YouTube Premium. Dois anos depois, fizemos a peça, que conta com alguns vídeos feitos a partir do longa”, destaca.>

O espetáculo já realizou participações em eventos internacionais como o Festival Mujeres en Escena por La Paz, na Colômbia, MOBR em Portugal e Encuentro Iberoamericano de Dramaturgia, na Colômbia, além de possuir seu texto em livro publicado pela editora Cobogó.>