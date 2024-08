ARTE

Alex Simões faz performance poética na Casa Preta nesta quarta-feira

Além das participações especialíssimas, o poeta fará um bate-papo com a poeta, artista visual, professora e moradora do bairro 2 de Julho Maria Dolores Rodriguez sobre “Oblíqua Glosa” (Organismo), seu segundo livro de poesia.

A ação “poeformance &” é um desdobramento da Minibiblioteca Casa Preta, curada pelo poeta e performer no Projeto Casa Preta 15 X 15. O objetivo é trazer autores contemporâneos para uma conversa descontraída sobre livros, a relação do(a) autor(a) com o bairro 2 de Julho e o que ocorrer. Para quem adquirir o livro de Dolores no evento, será dispensada a compra do ingresso.