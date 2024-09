FAMOSOS

Alexandre Correa se irrita com noivado de Ana Hickmann e Edu Guedes: ‘Torrando dinheiro’

Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, parece estar incomodado com a apresentadora estar vivendo um novo amor. Ele usou as redes sociais para debochar do anúncio de noivado da ex com Edu Guedes e criticou o gasto excessivo com o evento, que foi realizado no sábado (14), com 50 convidados, na fazenda do cozinheiro, em Araras, São Paulo.