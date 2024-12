CELEBRIDADES

Amado Batista confirma namoro com jovem 51 anos mais nova

Em entrevista descontraída ao "The Noite", Amado Batista esclareceu os rumores sobre o namoro com a jovem de 22 anos e contou detalhes sobre sua vida pessoal

Amado Batista não esconde mais seu romance com Calita Franciele, jovem de 22 anos, 51 anos mais nova que ele. Em uma conversa franca no programa The Noite com Danilo Gentili, o cantor de 73 anos confirmou o relacionamento e desfez os rumores que circulavam nas redes sociais. "A internet fala demais. Mas tô namorando sério, é verdade", afirmou com um sorriso.