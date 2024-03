SEM CARISMA?

Amanda Meirelles, após críticas em publicidade, cobra respeito

A campeã do BBB 23, Amanda Meirelles, precisou fazer um vídeo nas redes sociais para pedir respeito após ser duramente criticada por uma propaganda realizada no Instagram e o X, antigo Twitter.

Neste domingo (10), a médica comentou que as críticas maldosas, principalmente com comentários envolvendo a suposta "falta de carisma" dela na publicidade da Seara, foi o estopim para a saúde mental.

"Eu sofro 'hate' desde que eu estava no programa. Se intensificou depois que eu saí dele. São pessoas que invalidam minha vitória, invalidam minha história, invalidam minhas conquistas. Me julgam, me atacam e, por tantas outras vezes, chegam até me ameaçar. Infelizmente, é uma situação que não me surpreende", disse.