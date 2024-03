'ASSUMA AS CONSEQUÊNCIAS DESSA TRAIÇÃO'

Boninho coloca 'Infiel' para acordar Lucas, e Fernanda percebe indireta

Prometeu e cumpriu! Boninho acordou Lucas, o Buda, nesta segunda-feira (11), ao som da música 'Infiel', de Marília Mendonça. A música é uma referência ao flerte do participante do BBB 24 com a alagoana Pitel.