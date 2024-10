PROJETO CHICO VIVE

Ambientalista Chico Mendes ganhará cinebiografia com Jorge Paz

Obra será filmada em 2026 com estreia marcada para 2027

Estadão

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 11:11

Chico Mendes Crédito: Reprodução

O ambientalista e ativista Chico Mendes ganhará uma cinebiografia como parte de um novo projeto que será anunciado na Expocine, que acontece entre 8 e 11 de outubro. Anunciado à Variety antes do evento, o projeto Chico Vive incluirá também um documentário e o desenvolvimento de um manual com recomendações para a produções cinematográficas e televisivas sustentáveis. A produção é do Estúdio Escarlate.

O documentário será realizado antes, com pretensão de estreia na 30ª Convenção de Mudança Climática da ONU, que acontecerá em novembro de 2025 em Belém (PA). Já a cinebiografia, que escalou o ator Jorge Paz (Cangaço Novo, O Sequestro do Voo 375) como o seringueiro, será filmada em 2026 com estreia marcada para 2027. As duas serão comandadas por Sergio Carvalho e Sergio Machado.

Em declaração para a Variety, a CEO do Estúdio Escarlate, Joana Henning, comentou o projeto: "Chico Mendes é o Mahatma Gandhi da Floresta Amazônica, um herói que passou os últimos anos de sua vida tentando conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação florestal". O estúdio anunciou o projeto como as duas primeiras produções totalmente sustentáveis feitas no Brasil.

Chico Mendes nasceu em Xapuri, no Acre, em 1944, e lutou a favor dos seringueiros da Bacia Amazônica, se tornando um dos mais importantes ativistas políticos brasileiros. Em 1977 ele ajudou a fundar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri e depois foi eleito vereador pelo MDB.