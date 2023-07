Amigos e colegas de Zé Celso prestam homenagem nas redes sociais

Amigos e colegas de trabalho do dramaturgo José Celso Martinez Corrêa prestaram homenagem ao fundador do Teatro Oficina na manhã desta quinta-feira, 6, após o anúncio da morte do diretor, aos 86 anos. Zé Celso estava internado em estado grave no Hospital das Clínicas desde terça-feira, 4, após um incêndio em seu apartamento.



A conta oficial do Teatro Oficina publicou um tributo ao dramaturgo e reiterou: "amor de muito, amor sempre". "Nossa fênix acaba de partir pra morada do sol", escreveu. Nos comentários, atores e celebridades elogiaram a carreira de Zé Celso e seu legado para o teatro brasileiro.