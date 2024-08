MÚSICA DE QUALIDADE

Ana Carolina traz show com sucessos de Cássia Eller a Salvador; ingressos já estão à venda

A Concha Acústica do Teatro Castro Alves será palco, em Salvador, da turnê “Ana Canta Cássia – Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você”, em que Ana Carolina resgata sucessos de Cássia Eller. O show acontece no dia 10 de novembro, às 19h, e os ingressos – de R$ 100 a R$ 200 – já estão à venda no site da Bilheteria Digital.