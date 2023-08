Ana Gabriela. Crédito: Divulgação

Depois de lançar o disco “Degradê” em novembro de 2022, é chegada a hora de Ana Gabriela rodar o país com o show baseado neste seu mais recente trabalho, e Salvador não poderia ficar de fora. A cantora esteve na capital baiana no mês seguinte ao lançamento, em dezembro, de 2022, mas foi com o repertório de "Ana", e em formato voz e violão. Agora, no dia 5 de agosto, ela se apresenta com a sua banda pela turnê "Degradê", no Largo Quincas Berro d’Água, Pelourinho, às 20h, e os primeiros ingressos já estão à venda na Sympla. Assinantes do CORREIO têm 40% de desconto na compra do ingresso.

Em seu segundo álbum da carreira, a cantora e compositora Ana Gabriela experimentou flertar com outros estilos musicais como o samba, que se apresenta bem-marcado em faixas como “Degradê”, “Teu Samba” e “Segredo”. Inclusive o título “Degradê” vem dessa ideia de as canções mudarem um pouco de textura, mas sempre de forma harmônica, dialogando umas com as outras. “Hoje me sinto muito livre para compor, mais segura e corajosa”, comenta ao comparar com a experiência que teve com Ana, seu primeiro disco, lançado em 2021.

A artista, que já conta com mais de 250 milhões de plays, somente no Spotify, reúne no novo show, faixas do último álbum, como “Degradê” e “Segredo”, além de cantar sucessos de outros momentos da carreira, como “Deixa”, “X” e “Mais de Nós”, entre outras. No palco, Ana Gabriela será acompanhada pelos músicos Thiago Leal (baixo), Filipe Coimbra (guitarra) e Pedro Lacerda (bateria).

Sobre Ana Gabriela

Ana Gabriela sempre fez música pop, desde quando começou fazendo covers no YouTube, há cerca de 7 anos. E mesmo tendo um vasto arsenal eletrônico à sua disposição, muito comum no pop contemporâneo, ela se concentra na busca por uma sonoridade orgânica. “Ela gosta da MPB clássica, sempre com músicos tocando, e isso vem um pouco até desse flerte dela com o samba. Vejo poucos artistas hoje fazendo essa união, fazendo esse traçado do pop com o samba de uma maneira tão latente, com surdo, tamborim, cavaquinho e sampler da Alcione.” – comentou o produtor Rafael Ramos.

Por esse motivo Ana Gabriela reúne um excelente time de músicos que são: Thomas Harres (bateria), que já tocou com Elza Soares, Gal Costa, Bala Desejo; Alberto Continentino (baixo), que toca com Caetano Veloso e já tinha gravado no álbum anterior de Ana; Rodrigo Tavares (teclados), que toca com Caetano e acompanhou Seu Jorge por muito tempo, e traz esse diálogo com o samba, com os timbres contemporâneos e ao mesmo tempo com o groove dos anos 70; e o Tavinho Menezes (violão e guitarra), que hoje está na banda do Lulu Santos. Para completar, tem Bernardo Martins com seus samples e programações modernas. Além do produtor Rafael Ramos, que já vem produzindo o trabalho dela há alguns anos.

SERVIÇO:

Ana Gabriela – Turnê Degradê

Local: Largo Quincas Berro D’Água, Pelourinho

Data e hora: Sábado, 5 de agosto de 2023, às 20h00

Ingressos:

LOTE 1: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia)

LOTE 2: R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia)

LOTE 3: R$ 100 (inteira) | R$ 50 (meia)

* Desconto de 40% para assinantes Clube Correio

* É obrigatória a apresentação de documento de comprovação do direito à meia-entrada e de identificação oficial com foto para conferência.

Vendas: Sympla

Informações: (71) 98373-3939 (WhatsApp)