Ana Hickmann apresenta laudo que prova fraude em contratos feitos por ex-marido

Apresentadora acusa ex de ter feito contratos com assinaturas falsificadas

A apresentadora Ana Hickmann provou na Justiça que as assinaturas em contratos de empréstimo em seu nome foram fraudadas. Ela conseguiu provar através de laudo pericial, de acordo com informações do O Globo.