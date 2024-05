ROMANCE

‘Nunca pensei que fosse namorar um amigo’, diz Ana Hickmann sobre Edu Guedes

Casal publicou vídeo sobre relacionamento no Youtube

Publicado em 14 de maio de 2024 às 10:20

Edu Guedes e Ana Hickmann Crédito: Reprodução / Redes sociais

Ana Hickmann e Edu Guedes participaram, juntos, de um vídeo divulgado na noite de segunda-feira (13), no canal da apresentadora no YouTube. Em um dos momentos, o casal falou sobre o início da relação amorosa.

“Na nossa vida foi amizade no passado. Na nossa vida atual, o namoro. Acho que nossa amizade construiu algo que foi importante”, começou Edu. “Primeiro que eu nunca pensei que fosse namorar um amigo”, completou Ana.

Edu também surpreendeu a namorada ao ser questionado sobre morar fora do Brasil.

“Acho que no futuro a gente pode até morar fora do Brasil, mas, hoje, com os filhos ainda adolescentes… a gente mora aqui”, disse ele, deixando a amada surpresa. “Jura?! A pergunta é o que você prefere”, completou Ana, que relembrou as experiências deles no passado morando no exterior.