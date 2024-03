O AMOR VENCEU

Ana Hickmann e Edu Guedes assumem namoro com foto apaixonada

A informação, a princípio, foi compartilhada pelo jornalista Leo Dias, que recebeu a confirmação através da assessoria de imprensa dos dois, inclusive a primeira foto de Edu com Ana como um casal.

No entanto, a própria apresentadora publicou um carrossel no Instagram com várias fotos ao lado do novo namorado, inclusive, dando beijos apaixonados.