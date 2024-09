VEJA FOTOS

Ana Hickmann e Edu Guedes fazem cerimônia de noivado ao lado dos filhos

Edu Guedes e Ana Hickmann oficializaram o noivado neste sábado (14). A cerimônia foi na fazenda do apresentador, em Araras, no interior de São Paulo, e reuniu cerca de 50 convidados – entre familiares e padrinhos de casamento.