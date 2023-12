Ana Maria Braga abre as portas da fazenda com casarão colonial: 'Parece de filme'

A apresentadora da TV Globo Ana Maria Braga abriu as portas de sua fazenda de 376 hectares, que fica na rodovia Castelo Branco, em Bofete, interior de São Paulo, para o Globo Rural neste domingo (24).



Ela recebeu o repórter e apresentador Nélson Araújo no casarão em estilo colonial que tem cozinha com fogão à lenha e decoração rústica típica de fazenda. "O casarão colonial parece de filme", afirmou o apresentador impressionado com os detalhes da casa.