EMOÇÃO

Ana Maria Braga chora com Eliana ao lembrar de Hebe Camargo e de câncer

Eliana foi a convidada do café da manhã do Mais Você na manhã desta sexta-feira (16) e já começou o bate-papo com Ana Maria Braga com emoção. A ex-contratada do SBT levou um álbum de fotos para a anfitriã ver, e as duas apresentadoras choraram ao ver fotografias antigas e relembrar momentos importantes, como noites com Hebe Camargo.