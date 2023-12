Ana Maria Braga defende cuscuz paulista: 'Esses americanos não entendem 'lhufas' de comida'

Ana Maria Braga se revoltou com uma pesquisa do site TasteAtlas, que faz rankings de comida ao redor do mundo, o qual elegeu o Cuscuz paulista como o pior prato brasileiro. Ao noticiar os telespectadores no Mais Você, da Rede Globo, nesta segunda-feira, 4, a apresentadora disse que o estudo era norte-americano, mas o TasteAtlas se define como uma enciclopédia alimentar mundial da União Europeia.



O prato ficou em primeiro lugar após angariar uma avaliação de apenas três estrelas. Arroz com pequi, em segundo lugar, ficou com 3,1 estrelas em uma cotação máxima de cinco.