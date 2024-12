SAÚDE

Ana Maria Braga relembra luta contra câncer: 'Tinha 10% de chance de sobreviver'

A apresentadora recebeu o chef porto-riquenho Antonio Bachour, que também enfrentou um câncer agressivo

Ana Maria Braga se emocionou quando apresentava o Mais Você, na manhã desta segunda-feira (16). A apresentadora recebeu o chef porto-riquenho Antonio Bachour, eleito três vezes o melhor chef confeiteiro do mundo. Na conversa, Ana Maria relembrou quando enfrentou um câncer agressivo há mais de 20 anos.

“Eu já estava trabalhando aqui, e eu continuei a trabalhar. E o que me deu força, inclusive, para superar os problemas que eu tive na época foi o meu trabalho e as coisas que eu enxergava na vida. Eu era muito jovem para ir embora”, disse a apresentadora, que está à frente do Mais Você há 25 anos.